BM’den Yemen için yeni bir uyarı daha

BM, Yemen’de artan çatışmalar sebebiyle 385 bin kişinin yerinden edilebileceği uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM), Yemen’in Marib kentinde Husiler ile hükümet güçleri arasında artan çatışmalar sebebiyle 385 bin kişinin yerinden edilebileceği uyarısında bulundu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Marib’deki çatışmalarda halihazırda 14 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını söyledi. 385 bin kişinin daha artan çatışmalar sebebiyle yerinden edilebileceğini kaydeden Dujarric, Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik artan saldırılarından derin endişe duyduklarını belirtti. Dujarric, tüm taraflara krizi daha fazla alevlendirmekten kaçınma ve siyasî sürece geri dönme çağrısı yaptı. Öte yandan Dujarric, Husilerin, Kızıldeniz’de 1,1 milyon varil petrol sızdırma riski olan tankeri denetleyecek BM ekibinin seyahat iznini onayladığını ifade etti.

Yemen’deki insani kriz, korkunç boyutlara ulaştı

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen’de iç savaş sebebiyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı. BM’ye göre, dünyanın en büyük insanî krizlerinden birinin yaşandığı Yemen’de, nüfusun yüzde 80’i insanî yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor. Uzun süredir siyasî istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen’de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014’ten bu yana başşehir Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. Ülkede yaklaşık 6 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi vefat etti.