BM: Gazze'de 52 bin kişi yerinden oldu

İsrail uçakları ateşkes çağrılarına rağmen Gazze şeridini bombalamayı sürdürüyor. Saldırılar, dokuzuncu gününde devam ediyor.

Saldırılarda, bugüne kadar 61'i çocuk 212 Filistinli şehit olurken BM, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sonucu en az 52 bin kişinin yerinden edildiğini duyurdu. Öte yandan, saldırıların dokuzuncu gününde de bölgeden patlama sesleri yükseldi. İsrail savaş uçakları Gazze'nin batısındaki "El-Ensar" hükümet kompleksindeki bir güvenlik merkezi ile serbest bırakılan Filistinli mahkumlara ait bir ofisin yer aldığı daireyi bombaladı. İsrail ayrıca, hava saldırılarında Gazze kentinin batısındaki altı katlı bir binayı da hedef aldı. Saldırı sonrası bina tamamen yıkıldı. Uçakların ayrıca, Gazze'nin farklı noktalarındaki evleri vurduğu bildiriliyor. Hava saldırılarında hasar alan yerler arasında, Gazze’deki merkezi laboratuvar da var. NTV

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