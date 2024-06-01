BM: Gazze enkaz haline geldi

Birleşmiş Milletler (BM), 8 aydır İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nin "enkaz haline geldiğini ve Filistinli ailelerin, yiyecek, su ve malzeme kıtlığıyla insanlık dışı şartlarda hayatta kalmaya çalıştığını" duyurdu.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Gazze enkaz haline geldi, Filistinli aileler su, yiyecek ve malzeme eksikliğiyle insanlık dışı şartlarda hayatta kalmaya çalışıyor." ifadesi kullanıldı. UNRWA'nın "en korkunç ve akıl almaz koşullar altında bile" un yardımı yapmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, "Gazze'ye uygulanan ablukanın acilen sonlandırılması gerekiyor." ifadesine yer verildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 379 Filistinli öldürüldü, 82 bin 407 kişi yaralandı. AA

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