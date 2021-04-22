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22 NİSAN 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

BM Genel Sekreteri'nden 'küresel koalisyon' oluşturulması çağrısı

22 Nisan 2021, Perşembe 17:14
BM Genel Sekreteri Guterres, "varoluşsal bir tehdit" olan iklim kriziyle mücadele için "küresel koalisyon" oluşturulması çağrısında bulundu.

ABD'nin ev sahipliğinde 40 ülke liderinin katıldığı sanal İklim Zirvesi'nde konuşan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, geçen 10 yılın en sıcak yıllar olarak kayda geçtiğine ve sera gazı emisyonlarının 3 milyon yılda görülmeyen seviyelere ulaştığına dikkati çekti.

Deniz seviyesinin yükseldiği, kavurucu sıcakların, yıkıcı tropik kasırgaların ve orman yangınlarının arttığını ifade eden Guterres, "Uçurumun kenarındayız." uyarısını dile getirdi.

Guterres, karbon salınımının 2050'ye kadar sıfıra indirilmesi ve "varoluşsal bir tehdit" olan iklim kriziyle mücadele için "'küresel koalisyon" oluşturulması çağrısında bulundu.

Antonio Guterres, çok taraflı ve ulusal kalkınma bankalarının ise iklim finansmanını yüzde 20'den yüzde 50'ye çıkarması gerektiğini söyledi.

Karbon vergisi çağrısı

Başta dünyayı en çok kirleten ülkelerin, bu yüzyılın yarısına kadar sıfır karbon hedefine ulaşılabilmesi için gelecek 10 yıla yönelik politikalar belirlemesi gerektiğini belirten Guterres, karbon vergisi getirilmesini istedi.

Zengin ülkeler 2030'a kadar kömür kullanımına son vermeli

Fosil yakıtların kullanımına son verilmesinin ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapılmasının önemini vurgulayan Guterres, kömür kullanımına zengin ülkelerde 2030'a, diğer ülkelerde ise 2040'a kadar son verilmesi gerektiğini kaydetti.

İklim değişikliğiyle mücadele için siyasi liderlik gerek

Bu kapsamda, 700'den fazla kentin, 2050'ye kadar karbon salınımını sıfıra indirme taahhüdü verdiğini anımsatan Guterres, doğaya karşı savaşa ve iklim krizine son vermek için dünya liderlerine, siyasi inisiyatif almaları konusunda çağrı yaptı.

AA

Etiketler: BM Genel Sekreteri, küresel koalisyon
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