BM, İdlib'de olanlardan endişe duyduğunu açıkladı

Birleşmiş Milletler, “Ankara ile Şam arasında yaşanan gerginlikten endişe duyduğunu” bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin Türkiye sınırı yakınlarındaki İdlib vilayetinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye ordusu arasında yaşanan çatışmadan endişe duyduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in sözcüsü Stephane Dujarric, “Bu gerginlik bir kez daha Suriye’de devam eden çatışmaların hem bölgesel hem de uluslararası barış için tehdit oluşturduğunun altını çizdi” dedi.

Dujarric ayrıca, Suriye’de Beşar Esad yönetiminin gerginliği azaltma bölgesi içerisinde düzenlediği operasyon sonucu oluşan sivil can kaybından ve sivillerin evlerini terk etmek zorunda kalmasından derin endişe duyduklarını söyledi.

Sözcü Dujarric, Birleşmiş Milletler’in tüm taraflara açıkça ve özel olarak gerginliğin düşülmesi gerektiği mesajını ilettiğini söyledi.