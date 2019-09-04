"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

BM: İdlib'de son dört ayda bin 89 sivil öldürüldü

04 Eylül 2019, Çarşamba 16:57
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İdlib ve çevresinde son dört ayda 304'ü çocuk bin 89 sivilin öldürüldüğünü tespit ettiklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Suriye'nin İdlib ili ve çevresine yönelik saldırılarda son dört ayda 304'ü çocuk, 213'ü kadın toplam bin 89 sivilin öldürüldüğünü, bu sivillerin neredeyse tamamının ölümünden Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin sorumlu olduğunu belirtti.

Bachelet, göreve başlamasının birinci yıl dönümü münasebetiyle BM Cenevre Ofisinde basın toplantısı düzenledi.

Son 8 yıldır Suriye'de devam eden iç savaşın şimdiye kadar görülen en büyük krizlerden biri olduğunun altını çizen Bachelet, savaşın Esed rejiminin diyalog kapısını kapatmasıyla başladığına dikkati çekti.

Bachelet, 29 Nisan-29 Ağustos arasında İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ve çevresinde bin 89 sivilin öldürüldüğünü tespit ettiklerini, bunların 304'ünün çocuk, 213'ünün kadın olduğunu aktardı.

Rejim güçleri ve destekçilerinin İdlib ve Hama illerine yönelik hava saldırıları ve karadan gerçekleştirdiği saldırılar sonucu bin 31 kişinin öldüğünü belirten Bachelet, "devlet dışı silahlı grupların" da 58 sivilin ölümünden sorumlu olduğunu kaydetti.

Bachelet, 29 Nisan'dan bu yana hastane, ambulans noktaları ve klinikler de dahil 51 sağlık kuruluşunun rejim ve destekçilerinin saldırıları sonucu zarar gördüğünü kayıt altına aldıklarını vurguladı.

"Bu rakamların dehşet verici, utanç verici ve derinden trajik olduğunu vurgulamam gerekmiyor." diyen Bachelet, bölgede nüfuz sahibi ülkelere siyasi görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakarak sivil katliamların durdurulması çağrısında bulundu.

Türkiye ve Rusya arasında 17 Eylül 2018'de imzalanan mutabakattan bu yana İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde 945 bin 992 sivil yerinden edildi.

AA

Etiketler: Suriye, İdlib, Esad, Rusya, sivil
Okunma Sayısı: 101
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Boris Johnson erken seçim istiyor

    Devlet yönetiminde şeffaflık olmalı

    Fındık alımında kota uygulanmayacak

    'S-400'ler bize güç katıyor'

    Rusya ve ABD Suriye'yi görüştü

    Kartal'da çöken binayla ilgili 16 belediye görevlisi hakkında soruşturma

    İtalya'da siyasi kriz sona erdi

    Ankara ulaşımda mobil bilet dönemine geçti

    Güney Afrika Cumhuriyeti'nde camiye saldırı

    Rus özel kuvvetleri İdlib'de muhaliflerin cephe hatlarına sızmaya çalışıyor

    Ürettiğiniz karbondioksit miktarı sizi sivrisineklerin hedefi haline getiriyor

    Tarımda yerli tohum kullanımı artacak

    Mardin şehidi Mehmet Acar ebediyete uğurlandı

    PKK'nın kaçırdığı iki kız çocuğu jandarmaya sığındı

    Yüksek tansiyon hastaları için önemli uyarılar

    Netanyahu bir bakanlığa daha kendisini atadı

    Kılıçdaroğlu: Terörü besleyecek siyasetten kaçınmamız lazım

    KDK'dan yüksek lisans sınavları hakkında karar

    TSK personeli Rusya'da S-400 eğitimine başladı

    AKP'de yeni istifa ve ihraçlar yolda mı?

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Adâlet müessesesi hiçbir cereyâna kapılmaz…”
    Genel

    'AKP Pelikan’ı meşrulaştıran, Perinçek'i kucaklayan bir hale dönüştü'
    Mustafa ORAL

    Üçler yedilerin kapısında: Osman Kara
    Abdil YILDIRIM

    Namazın ücreti az mı ki usanç veriyor?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Kur’ân; kalplere kuvvet ve gıda, ruhlara şifadır
    Genel

    AKP'de yeni istifa ve ihraçlar yolda mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Fidan dik, fidan yık!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mânevî cihad zamanı (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.