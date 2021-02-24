BM: İklim değişikliği çatışmaları arttırabilir

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, iklim değişikliğinin istikrarsızlık, şiddet ve çatışmaları arttırabileceği uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi Şubat ayı dönem başkanı İngiltere tarafından düzenlenen, Başbakan Boris Johnson’ın başkanlık ettiği üst düzey katılımlı oturumda konuşan Guterres, geçen 10 yılın insanlık tarihinin en sıcak yılları olduğuna dikkati çekti. Guterres, küresel ısınmanın krizleri arttıracağı uyarısında bulunarak “İklim değişikliğinin nehirleri kuruttuğu, hasadı azalttığı, kritik altyapıyı tahrip ettiği ve insanları yerinden ettiği yerlerde istikrarsızlık ve çatışma riskleri de artar” dedi. Savaş ve çatışmaların yaşandığı 10 ülkeden 8’inin iklim değişikliğine büyük oranda maruz kaldığını vurgulayan Guterres, Batı Afrika ve Sahel bölgesinde 50 milyondan fazla kişinin hayvancılık yaptığını, otlak alanlarındaki değişikliklerin çoban ve çiftçiler arasında büyüyen şiddete sebep olduğunu söyledi.

İklim mültecilerinin sayısı artıyor

Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, iklim değişikliğinin “ciddî bir küresel tehdit” olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da, iklim değişikliğinin “barış ve güvenlik” sorunu olduğunu söyledi. Pasifik’te bazı ada ülkelerinin iklim değişikliği yüzünden topraklarını terk etmek zorunda kalacağına dikkati çeken Macron, iklim mültecilerinin sayısının da giderek arttığını belirtti.

