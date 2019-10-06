"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

BM Özel Raportörü Callamard: Bu cinayet, Selman'ın izni olmadan işlenmiş olamaz

06 Ekim 2019, Pazar 00:04
Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, "(Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti) Bu cinayet, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın izni olmadan işlenmiş olamaz." ifadesini kullandı.

Callamard, Washington Post gazetesi için "Muhammed bin Selman Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunu üstlenemiyor ve emri altındaki kişileri de suçlayamıyor" başlıklı bir makale kaleme aldı.

Suudi Arabistan yönetiminin, Kaşıkçı'nın "serseri bir operasyonda öldürüldüğü" iddialarına dair ortada bir kanıt olmadığını belirten Agnes Callamard, makalesinde, "Bu iddiaların aksine 6 ay süren soruşturmam sonunda, Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan Krallığı'nın sorumlu olduğu bir yargısız infaz sonucunda öldüğü sonucuna ulaştım." değerlendirmesinde bulundu.

Callamard, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın geçen hafta verdiği bir röportajda Cemal Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğu üstlendiğini ancak bir dahiliyeti olmadığını savunduğunu anımsatarak, "Aslında, uluslararası insan hakları kanununda belirtildiği üzere, devlet sorumluluğu, hangi devlet görevlisinin infaz emri verdiği ya da infazcıların kendi başlarına mı hareket ettiğini sorgulamaz. Bir devlet, yetkililerin pozisyonlarını, devletin yolları ve varlıklarını kullanarak yaptığı her eylemden sorumludur." ifadelerini kullandı.

"Sorumluluk sahibi bir devlet adamı 12 ay boyunca cinayeti inkar etmezdi"

Raportör Callamard, "Sorumluluk sahibi bir devlet adamı, bu sorumluluğu almak için 12 ay boyunca inkar ve dezenformasyon kullanmazdı. Sorumluluk sahibi bir devlet adamı, Kaşıkçı cinayetine yol açan hoşgörüsüzlük ve baskı politikasını görmezden gelmeyi sürdürmezdi." eleştirisinde bulundu.

Bu cinayette veliaht prensin alması gereken bir çok sorumluluk olduğuna işaret eden Callamard, şu çağrıları yaptı:

"Suudi Arabistan halkına, bu cinayette tam sorumluluk sahibi olunduğu bildirilmeli. Kaşıkçı'nın ailesinden ve nişanlısı Hatice Cengiz'den resmi yollarla özür dilenmeli. Bin Selman'ın söyledikleri lafın ötesine geçmeli. Şu anda Suudi Arabistan'da fikirlerini ve inançlarını barışçıl yollarla söyledikleri için tutuklananlar bir an önce serbest bırakılmalı. Kaşıkçı'nın infazına yol açan şartlar ve kurumlar, şeffaf bir şekilde bağımsız olarak incelenmeli. Suudi güvenlik ajanlarına duyurulan karar verme süreci, eğitim ve etik kurallar reformları başlatılmalı."

"Cinayeti işleyenlerle Muhammed bin Selman arasında yakın bir ilişki var"

Agnes Callamard, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın açıklamalarının, Suudi Arabistan'daki emir-komuta zincirinin işleyişine dair de soru işaretleri doğurduğunu belirterek, "Benim soruşturmam, cinayeti işleyenlerle Muhammed bin Selman arasında onun kabul ettiğinden daha yakın bir ilişki olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Kaşıkçı cinayetinin devlet planlaması, kaynakları ve varlıkları ile işlendiğine dair kanıtlar olduğuna işaret eden Callamard, "Bu cinayet, Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın izni olmadan işlenmiş olamaz." şeklindeki görüşünü paylaştı

Bin Selman'ın, ülkedeki yargısız infaz ve işkence gibi sorunlara göz yummasının da cezai bir sorumluluk doğurduğuna vurgu yapan Callamard, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin sorumluluğu hem ihmal hem de görev vermek ile ilgili. Bu eylemler ile ilgili adalet kendi kendine sağlanamaz. Muhammed bin Selman'ın kendi kendine ısmarladığı adaletle mi adalet sağlanacak? Bu adalet değil. Bu sorumluluğu almıyor. Ancak, Kaşıkçı cinayetinin arkasındaki emir-komuta zincirindeki üst düzey yetkililerin cezai sorumluluklarına yönelik düzgün bir soruşturma, Muhammed bin Selman'ın kişisel sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunu belirleyecektir. Ve Muhammed bin Selman gelecekte bu tür eylemlerin önlenmesini sağlamalıdır."

AA

Etiketler: bm, selman
Okunma Sayısı: 45
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yaralar, hukuk ve demokrasiyle sarılır
    📷

    Karikatürler

    Yüzde 70: ÖNCE ADALET

    Fransa'da sarı yelekliler 47. haftada da sokaklardaydı

    Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

    Hindistan ile Bangladeş'ten 'Arakan mutabakatı' açıklaması

    Ankara'da gol sesi çıkmadı

    Şanlıurfa'daki kazadan acı haber!

    Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde şehit sayısı 326'ya yükseldi

    İran: Uzaya astronot göndereceğiz

    Hong Kong'ta tüm metro ve tren seferleri askıya alındı

    Bab ve Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları

    Kılıçdaroğlu'ndan 'dokunulmazlık' çıkışı

    Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli sağanak uyarısı

    Şehit asker Erhan Gürbüz dualarla uğurlandı

    İşgalle gelen kaos bitmeli

    Enflasyonun düşüşünü vatandaş anlamadı

    Yunanistan, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

    Suudi Arabistan ve Filistin Milli takımları Batı Şeria'da karşı karşıya gelecek

    Suriye Demokratik Güçleri'nden açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Derin tuzak ve ibret dersleri
    Genel

    Yaralar, hukuk ve demokrasiyle sarılır
    Genel

    Manisa’da Yeni Asya Neşriyat rüzgârı
    Faruk ÇAKIR

    Acı gerçekler
    Ahmet BATTAL

    Bu ne? Lahana… Bu ne? Perhiz turşusu!
    Genel

    Yüzde 70: ÖNCE ADALET
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Feyzullah ERGÜN

    Pusuda bekleyen hastalık sebebi: Kandida (1)
    Mehmet KARA

    CHS’de tamamı üzerinde kafa yorulmalı
    Rifat OKYAY

    Belâ ve bilinmeyen dert

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.