BM raportörler: İsrail’e silah tedariki acilen durdurulsun

Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik yoğun saldırılarını sürdüren İsrail’e silah tedarik eden ülke ve şirketlere bunu acilen sonlandırmaları yönünde çağrısını yineledi.

BM raportörleri, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı. İsrail’e silah ve mühimmat transferinin, ciddi insan hakları ve uluslararası insancıl hukuk ihlalleri oluşturabileceği, ülkeler için soykırım dahil uluslararası suç ortaklığı riski doğurabileceği belirtilen açıklamada, ülkelere ve şirketlere bu transferlerin acilen durdurulması yönündeki talep yinelendi. BM İnsan Hakları Konseyi ve BM raportörlerinin, İsrail’e silah ile askeri teçhizat satışını, transferini ve yönlendirmesini durdurmaları yönünde ülkelere çağrıda bulunduğu hatırlatılan açıklamada, bu doğrultuda, İsrail’e silah tedarik eden BAE Systems, Boeing, Caterpillar, General Dynamics Lockheed Martin, Northrop Grumman, Oshkosh, Rheinmetall AG, Rolls-Royce Power Systems, RTX ve ThyssenKrupp gibi silah üreticilerinin, mevcut ihracat lisansları altında yürütülseler dahi bu transferleri sonlandırmaları gerektiği yer aldı. AA

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