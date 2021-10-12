BM: Yunanistan'da sığınmacılar geri itiliyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Hurtado, Yunanistan'ın son dönemde sığınmacıları Türkiye'ye "geri itme" gibi insan hakları ihlallerine ilişkin, "Yunanistan'daki geri itmelere ilişkin biz de sağlam kanıtlar alıyoruz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Marta Hurtado, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, Libya'daki göçmen ve sığınmacıların durumundan son derece endişeli olduklarını belirtti.

Libyalı makamları, "keyfi olarak gözaltına alınan" sığınmacı ve göçmenleri serbest bırakmaya davet eden Hurtado, "(Libya'da) son günlerde, göçmenleri ve sığınmacıları hedef alan ağır güvenlik operasyonları ve baskınlarında gözle görülür bir artış var. Bunlar ölümlere ve ciddi yaralanmalara neden oldu." şeklinde konuştu.

Hurtado, iddialara ilişkin Libyalı makamlara acil, kapsamlı, bağımsız ve tarafsız soruşturma çağrısında bulundu.

Son birkaç aydır Yunanistan'ın sığınmacıları "geri ittiğine dair" kanıtları teyit etmek için uğraştıklarını aktaran Hurtado, ayrıca AB'nin dış sınırlarındaki geri itmeleri durdurmak için neler yapması gerektiği konusunu da takip ettiklerini sözlerine ekledi.