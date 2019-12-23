Boeing CEO'su istifa etti

Ekim 2018'den bu yana iki kez düşen 737 MAX modellerinin üretimini durduran dev şirketin yöneticisi Muilenburg, koltuğunu bıraktı.

Etiyopya ve Malezya’ya ait 737 Max 8 model Boeing uçaklarının düşmesi ve 300’den fazla insanın hayatını kaybetmesinin ardından uçaklarda yazılımsal bir problem olduğunu kabul eden Boeing’in CEO’su Dennis Muilenburg istifasını verdi. Muilenburg, yönetimindeki Boeing’in uzay programı Starliner’de de gecikmeler yaşaması istifanın ikinci nedeni olarak görülüyor. Dennis Muilenburg’un yerine David Calhoun’un 13 Ocak 2020’de görevi devralması bekleniyor. Şirket geçen hafta sorunlu 737 Max modelinin üretimini Ocak ayından itibaren geçici olarak durduracağını ilan etmişti. Boeing, 737 MAX'lerin bu yıl sonuna kadar tekrar havalanabileceğini umuyordu. Ancak, ABD'deki denetleyici kuruluşlar, modelin gökyüzüne dönmesine bu kadar çabuk onay vermeyeceklerini net bir şekilde söylediler.

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