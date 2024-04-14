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14 NİSAN 2024 PAZAR - YIL: 55

Bölge savaşına dönüşmesin

14 Nisan 2024, Pazar 23:24
BM Genel Kurulu Başkanı Dennis Francis, İran’ın İsrail’e hava saldırısıyla ilgili, tüm taraflara itidal çağrısı ve olayların bölgesel bir savaşa dönüşmemesi uyarısında bulundu.

Bölgedeki tüm aktörlere tansiyonun daha da artmasından kaçınmaları konusunda en üst düzeyde itidal çağrısında bulunuyorum.” İran’ın “Konu bu aşamada kapanmıştır.” şeklindeki açıklamasına dikkati çeken Francis, Tahran’ın bu sözünü tutmasını umduğunu dile getirdi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise “Bölgesel gerilimin daha da artmasını önlemek için her şey yapılmalı. Daha fazla kan dökülmesinin önüne geçilmeli. Ortaklarımızla durumu yakından takip etmeyi sürdüreceğiz.” ifadesini kullandı. “Orta Doğu bölgesinde barış ve istikrar Japonya için son derece önemli” değerlendirmesi yapılan Dışişleri açıklamasında Japonya’nın, bölgede durumun sakinleştirilmesine yönelik ilgili taraflara güçlü bir şekilde çağrıda bulunduğu bildirildi. Brezilya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, İran ve İsrail’e “maksimum itidal” çağrısı yapılarak, bölgede artan gerilimin düşürülmesi için uluslararası toplumdan çaba göstermesi istendi. Ankara - aa

AA

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