Boris Johnson: Moralim yerinde

Yeni tip koronavirüs Covid-19 salgını nedeniyle hastaneye kaldırılan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan iyi haber geldi.

Dün gece hastaneye yatırılan Başbakan Jonsson Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda hastanede "rahat" bir gece geçirdiğini, moralinin "yerinde" olduğunu ve hükümet lideri olarak görevini sürdürdüğünü belirtti. Bununla birlikte hastanede müşahede altında tutulmaya devam edeceğini de sözlerine ekledi. 11 gün önce Covid-19'a yakalanmıştı İngiltere Başbakanı'nın 11 gün önce yaptırdığı Covid-19 testi pozitif çıkmıştı. Bu süre zarfında Johnson başbakanlık görevini evinden sürdürmüştü. Fakat Johnson'ın yüksek ateş dahil koronavirüs semptomlarını göstermeye devam etmesi üzerine doktoru yeniden test istemiş ve İngiliz lider pazar gecesi yeniden hastaneye kaldırılmıştı. Euronews Türkçe

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