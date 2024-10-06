Bosna Hersek’te büyük sel felaketi yaşandı

YETKİLİLER ÇOK SAYIDA İNSANIN HALA KAYIP OLDUĞUNU VE KURTARMA ÇALIŞMALARINA YARDIMCI OLMAK ÜZERE ORDU VE GÖNÜLLÜLERİN ÇAĞRILDIĞINI SÖYLEDİ.

Saraybosna’yı Mostar’a ve Adriyatik Denizi’ne bağlayan karayolu ve demiryolu ulaşıma kapandı. Bosna Hersek’te gece boyu etkili olan aşırı yağışlar Cuma günü su baskınlarına ve toprak kaymalarına yol açarken en az 16 kişinin öldüğü bildirildi.Yetkililer çok sayıda insanın hala kayıp olduğunu ve kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak üzere ordu ve gönüllülerin çağrıldığını söyledi. Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez yerel medyaya yaptığı açıklamada, arama kurtarma ve ıslah çalışmalarına yardımcı olmak üzere birliklerin görevlendirildiğini duyurdu. Ölenlerin 14’ü Jablanica kentindendi. Bunun dışında Kiseljak yakınlarındaki Fojnica kasaba-sında da bir kişinin öldüğü belirtildi. Konjic, Kresevo ve Buturovic’in de selden etkilendiği aktarıldı. Bosna Hersek hükümeti, Cumartesi erken saatlerde olağanüstü hal ilan etti. Haber Merkezi AA

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