“Bosna Kasabı”nın resimleri kaldırılmadı

Sırbistan’da savaş suçlusu Bosnalı Sırp Ratko Mladic’in duvar resimleri, protestolara rağmen Sırbistan sokaklarından hâlâ kaldırılmadı.

Bosna Hersek’te 1992-1995’te yaşanan savaşta Sırpların komutanlığını yapan, “Bosna Kasabı” olarak tanınan ve Uluslararası Adalet Divanı tarafından savaş suçlusu olarak yargılanan Ratko Mladiç’in duvar resimleri tartışma konusu olmayı sürdürüyor. Duvar resimleri, yapılan protestolara rağmen hâlâ kaldırılmazken, Sırbistan’da Mladic karşıtı protestolar da gittikçe etkisini arttırıyor. Sırbistan Sosyal Demokrat Partisi üyesi Corco Juyovic duvar resimlerini protesto etmenin, akıl sahibi her vatandaşın görevi olduğunu dile getirerek “Resimlere boya döktüm, pişman değilim. Savaş suçlusuna ait resimlerin şehrimde yer almasına göz yumamazdım.” dedi. Bu arada Mladic karşıtları, başşehir Belgrad başta olmak üzere ülke genelinde birçok şehirde “Bosna Kasabı” aleyhinde pankartlar asmaya başladı. AA

Okunma Sayısı: 136

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.