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Bosna Savaşı'nda Visegrad'da katledilen 3 bin Boşnak anıldı

15 Haziran 2019, Cumartesi 16:29
Bosna Savaşı'nda (1992-1995) ülkenin doğusundaki Visegrad şehrinde katledilen 3 binden fazla Boşnak, katliamın 27'nci yılında törenle anıldı.

Bosna Savaşı'nda (1992-1995) ülkenin doğusundaki Visegrad şehrinde katledilen 3 binden fazla Boşnak, katliamın 27'nci yılında törenle anıldı.

Visegrad 92' Kayıp Aileleri Derneği ve Savaş Mağduru Kadınlar Derneği tarafından Visegrad şehrindeki Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü'nde düzenlenen anma törenine Gorazde Müftüsü Remzija Pitic ve çok sayıda kurban yakını katıldı.

Tören kapsamında, katledilen 3 bin kişi anısına Drina Nehri'ne sembolik olarak 3 bin gül atılarak dualar edildi.

Gazanfer Bey Camii'nde kurbanlar için Kur'an-ı Kerim okunurken, törene katılanlar daha sonra aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 140'tan fazla Boşnak'ın diri diri yakılarak öldürüldüğü iki evi ziyaret etti.

Katliamda eşi, 5 yaşındaki kızı ve 2 yaşındaki oğlunu kaybeden Esad Tufekcic, aradan 27 yıl geçmesine rağmen ailesine ait tek bir kemik parçası bile bulamadığını belirterek, "Tek hayalim ölmeden önce eşim ve çocuklarımın bedenlerine ulaşıp onları layığıyla toprağa vermek." diye konuştu.

Visegrad 92' Kayıp Aileleri Derneği Başkanı Hedija Kasapovic de savaş suçlularının yargılanmadığına, yargılananların ise sembolik cezalara çarptırıldıklarına işaret ederek, "Kayıp kişilerin bulunması konusunda 27 yıldır yerimizde sayıyoruz. Toplu mezarların yerini tespit etmek çok zor." ifadelerini kullandı.

Kurbanların bir kısmı, 14 Haziran 1992'de Adem Omeragic'in Pionirska Sokağı'ndaki evinde, bir kısmı ise 27 Haziran 1992'de ise Meho Aljic'in Bikavac kasabasındaki evinde diri diri yakılarak öldürülmüştü.

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) "Bosna savaşındaki en büyük insanlık tahribi" olarak nitelendirdiği katliamda aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 140'tan fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Koritnik köyü sakinlerini, Omeragic'in evine kapatarak diri diri yakan Milan Lukic önderliğindeki Sırp askerleri, eve havan topu fırlatarak camdan kaçmaya çalışan kurbanları kurşuna dizmişti.

Katliamda 8 kişi hayatta kalmayı başarırken, en küçük kurban annesinin kucağında can veren iki günlük bir bebek olmuştu.

Uluslararası Savaş Suçları Mahkemesi ve Bosna Hersek Mahkemesi, şimdiye kadar Visegrad'da işlenen suçlarla ilgili 8 Sırp askerini mahkum etti. Sanıklardan Milan Lukic müebbet, Sredoje Lukic ise 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Meho Aljic'in evinde yakılanlar arasında hayatta kalmayı başaran tek kişi olan Zehra Turjacanin, Milan ve Sredoje Lukic'in davasında tanıklık etmişti.

AA

Etiketler: Bosna Hersek, Sırbistan, katliam, insanlık, Visegrad
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