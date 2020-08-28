Brezilya'da Rio de Janeiro Valisi görevden alındı

Brezilya'nın Rio de Janeiro Eyalet Valisi Wilson Witzel, Covid-19 acil fonları da dahil olmak üzere 50 milyon dolar yolsuzluk yaptığı suçlamasıyla görevinden alındı. Resmi dairesi polis tarafından basılan Vali Witzel, gelecek seçimde başkan adayı olmaması için 'politik soykırıma' uğradığını öne sürdü.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, cuma günü aldığı kararla Rio de Janeiro Eyalet Valisi Wilson Witzel'i 180 gün boyunca görevinden uzaklaştırdı. Hakim kararında, "Bu suç örgütü milyonlarca insanın hayatı pahasına, Covid-19 salgınının ortasında zimmete para geçirmek ve para aklamak için harekete geçti ve buna devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Yolsuzlukla suçlanan Vali Witzel'in resmi ofisi ile birlikte eşi ve yakın çevresinin evleri de polis tarafından basılarak arandı.

Savcılar, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun eski müttefiki Witzel'in 2019 ocak ayında göreve başlar başlamaz bir rüşvet fonu oluşturduğunu öne sürdü.

Soruşturmanın esas olarak yönetimin, Covid-19 salgınıyla mücadele amacıyla sahra hastaneleri, solunum cihazları ve ilaçlar için verilen acil durum fonlarını kötüye kullandığı iddialarına odaklandığı belirtiliyor.

Pandeminin başlangıcından bu yana Rio'da büyük yolsuzluk iddiaları ortaya atıldı.

Witzel de dahil Rio de Janeiro'nun eski 6 valisinden 5'inin suça karıştığı ya da hapis cezası aldığı bildirildi. Suçlamaların hedefindeki Witzel ise gelecek seçimlerde başkan adayı olmaması için politik olarak yıpratıldığını savundu.