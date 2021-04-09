"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Brezilya'da son 24 saatte 4249 ölüm

09 Nisan 2021, Cuma 02:29
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 4 bin 249 öldü ve salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü sayısı kayda geçti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 86 bin 652 yeni vakanın tespit edilmesiyle, vaka sayısı 13 milyon 279 bin 857'ye, iyileşenlerin sayısı da 11 milyon 732 bin 193'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 4 bin 249 kişi öldü. Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı olarak kayda geçti. Ülkedeki ölü sayısı 345 bin 25'e çıktı.

Brezilya'da günlük ölü sayısı ilk kez 7 Nisan'da 4 bini geçmişti.

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

AA

Okunma Sayısı: 236
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Dua ve taziye yağıyor

    Brezilya'da son 24 saatte 4249 ölüm

    Beyaz Saray: Rusya'nın artan saldırganlığı nedeniyle endişemiz artmaktadır

    Dünya genelinde salgının son 24 saati

    Bazı emekli amirallere ilişkin ek gözaltı süresi alındı

    2 sınav ertelendi

    'Draghi’nin hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, iade ediyoruz'

    Vaka sayısı 56 bine dayandı

    Peynir artık gramla

    Myanmar'da çanak anten kullanımı yasaklandı

    Esed rejimininden İdlib'de füze saldırısı: 4 sivil öldü

    Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

    Papa'dan Dünya Bankası ve IMF'ye 'yoksul ülkelerin borçlarını silin' çağrısı

    Yozgat'ta görüntülendiler

    Myanmar'daki darbe protestolarında ölen sivillerin sayısı 598'e yükseldi

    'ABD ile ilişkilerde en kötü senaryolara hazırız'

    İspanya'da AstraZeneca aşısı 60 yaş altına yapılmayacak

    Eğitim uçuşunda düşen uçakta Şehit olan Pilot Gençcelep dualarla

    TSK personeline başörtüsü serbestisi getiren düzenlemenin iptal istemi reddedildi

    Ramazan hilali heyecanı: Hicri 1442 hilali önce Afrika'da gözlemlenecek

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Eyüp Sultan’daki buluşmadan mesajlar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Montrö tartışması”nın maksadı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kutlular Ağabeyden hayat dersleri (2)
    Ahmet BATTAL

    Sorumlu ve sorunlu davranış kriterleri
    Şükrü BULUT

    Risale-i Nur’un Bab-ı Âli sancaktarı Mehmet Kutlular
    Osman ZENGİN

    Kutlular Ağabeyle hatıralarımız...
    Süleyman KÖSMENE

    Sabretmek beklemek midir?
    Ali FERŞADOĞLU

    Kutlular Ağabey örnek oldu

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.