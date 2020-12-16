Brezilya Devlet Başkanı, Joe Biden'ı tebrik etti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, "yakın dostu" Donald Trump'ın yenilgisini kabul ederek, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

Brezilya'nın aşırı sağcı popülist lideri Jair Bolsonaro, başkanlık seçiminden yaklaşık bir buçuk ay sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Joe Biden hükümetiyle çalışmaya hazır olduğunu belirtti. Bolsonaro, "Başkan Joe Biden'ı en iyi dileklerimle ve ABD'nin 'özgürlerin ülkesi ve cesurların evi' olmaya devam etmesi umuduyla tebrik ederim." ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump'a olan yakınlığıyla bilinen Bolsonaro, ABD'de kasım ayında düzenlenen başkanlık seçimlerinde usulsüzlük yapıldığını iddia etmiş ve Biden'ı tebrik etmek için bekleyeceğini açıklamıştı. Bolsonaro böylece Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un ardından ABD Seçiciler Kurulu'nun başkanlığını resmen onayladığı Biden'ı en son tebrik eden devlet başkanları arasında yer aldı. Euronews Türkçe

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