Brezilya Devlet Başkanı koronavirüsü atlattı

Temmuz ayının başında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, iyileştiğini açıkladı.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dördüncü Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu. Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro'da 7 Temmuz'da Kovid-19 teşhis edilmiş ve ardından yaptırdığı 2 Kovid-19 testi de pozitif çıkmıştı. Devlet Başkanlığı konutu Alvorada Sarayı'nda karantinada bulunan 65 yaşındaki Bolsonaro, hafif semptomları için kullandığı sıtma ilacı hidroksiklorokin sayesinde hemen iyileşmeye başladığını savunmuştu. Bolsonaro, daha önce Kovid-19'u küçümsemesi ve salgına karşı gerekli önlemleri almaması nedeniyle tepki çekmişti. Bolsonaro, başlarda Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak nitelemiş ve ülkede salgına karşı önlem alan eyalet valilerini eleştirmişti. AA

Okunma Sayısı: 523

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.