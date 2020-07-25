Brezilya Devlet Başkanı koronavirüsü atlattı

Temmuz ayının başında yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, iyileştiğini açıkladı.
Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dördüncü Kovid-19 testinin negatif çıktığını duyurdu.
Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro'da 7 Temmuz'da Kovid-19 teşhis edilmiş ve ardından yaptırdığı 2 Kovid-19 testi de pozitif çıkmıştı.
Devlet Başkanlığı konutu Alvorada Sarayı'nda karantinada bulunan 65 yaşındaki Bolsonaro, hafif semptomları için kullandığı sıtma ilacı hidroksiklorokin sayesinde hemen iyileşmeye başladığını savunmuştu.
Bolsonaro, daha önce Kovid-19'u küçümsemesi ve salgına karşı gerekli önlemleri almaması nedeniyle tepki çekmişti. Bolsonaro, başlarda Kovid-19'u "küçük bir grip" olarak nitelemiş ve ülkede salgına karşı önlem alan eyalet valilerini eleştirmişti.
AA