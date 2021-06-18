"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Brüksel mahkemesinden AstraZeneca - AB davasında karar

18 Haziran 2021, Cuma 22:22
AB'nin Kovid-19 aşısı tedarikindeki gecikmeler nedeniyle ilaç şirketi AstraZeneca'ya karşı açtığı davanın duruşması, Brüksel Sulh Hukuk Mahkemesi'nde gerçekleştirildi.

Mahkeme, AstraZeneca'nın AB'ye 26 Temmuz'a kadar 15 milyon doz, 23 Ağustos'a kadar 20 milyon doz, 27 Eylül'e kadar da 15 milyon doz olmak üzere toplam 50 milyon doz aşı teslim etmesine karar verdi.

Kararda, söz konusu aşı teslim tarihlerine uyulmaması durumunda AstraZeneca firmasına doz başına 10 avro para cezası kesileceği belirtildi.

Kararının ardından hem AB hem de AstraZeneca firması davayı kazandıklarını açıkladı.

AstraZeneca firması, Kovid-19 aşısının tedarikine ilişkin Brüksel mahkemesinin kararını "memnuniyetle" karşıladıklarını açıkladı.

Şirket açıklamasında, AB Komisyonu'nun şirketten haziran sonuna kadar toplam 120 milyon doz, eylül sonuna kadar da toplam 300 milyon doz aşı talep ettiği anımsatılarak, "Şirket, bugüne kadar AB'ye 70 milyon dozun üzerinde aşı sağladı. Bu rakam haziran sonuna kadar 80,2 milyon dozu geçecek." ifadesi kullanıldı.

AB'nin şirkete karşı alınmasını talep ettiği tedbirlerin mahkemece reddedildiği belirtilen açıklamada, AstraZeneca'nın yaşadığı zorlukların gecikmede önemli bir etkisi olduğunun mahkeme tarafından kabul edildiği kaydedildi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de karar sonrası yayımladığı açıklamada, "Mahkemenin kararı, AstraZeneca'nın sözleşmede verdiği taahhütleri yerine getirmediği yönündeki AB Komisyonu pozisyonunu teyit ediyor." ifadesini kullandı.

AB aşı alım anlaşmalarının sağlam yasal temellere sahip olduğunu belirten Von der Leyen, "AstraZeneca'nın hızlı bir şekilde 50 milyon doz aşı sağlamasına yönelik mahkeme kararı aşı kampanyamız için iyi bir haber." değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin AstraZeneca ile yaptığı anlaşmada 300 milyon doz aşı sağlanması ve talep edilmesi halinde 100 milyon ilave dozluk alım opsiyonu yer alıyordu.

AB, yılın ilk çeyreğinde 120 milyon doz aşı beklerken, şirket sadece 30 milyon doz sağlayabilmişti. İkinci çeyrekte ise AB tarafı 180 milyon doz bekliyordu ancak firma, bu dönemde 70 milyon doz sağlayabileceğini açıklamıştı.

AB Komisyonu, AstraZeneca'nın İngiltere'deki tesislerinde üretilen aşıları da AB ülkelerine göndermesi gerektiğini iddia ediyordu. AB, mahkemenin geciken her doz başına firmaya günlük 10 avro para cezası kesmesini istiyordu.

Şirket ise AB'ye somut biçimde tedarik miktarı ve tarihi değil, bu konuda mümkün olan en fazla çabayı göstermeyi taahhüt ettiğini açıklamıştı.

AB'nin bugüne kadar opsiyonlar dahil olmak üzere BioNTech-Pfizer ile 2,4 milyar, AstraZeneca ile 400 milyon, Sanofi-GSK ile 300 milyon, Johnson & Johnson ile 400 milyon, CureVac ile 405 milyon, Moderna ile 460 milyon doz aşı almak için sözleşmesi bulunuyor.

Şu ana kadar BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson firmaları tarafından üretilen aşılar, AB onayı almış durumda ve uygulanıyor.

AA

Okunma Sayısı: 233
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Türkiye bu provokasyona gelmemeli

    İktidarın elinde yeterince güç var

    AKP Hani İlçe Başkanlığına saldırı

    Yetki başsavcılarda

    İletişim Başkanlığı’nın ticari sır ile ne işi var?

    Dünya nehirlerinde kuraklık alarmı

    82 milyon yerinden edildi

    'Güneş'ten gelen ısıyı tutma miktarı görülmemiş bir şekilde arttı'

    MİT ve jandarmanın operasyonuyla yakalandı

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Çin, Kanal İstanbul’a çökmesin

    Aşıyı olan tatile koştu

    Çölleşme riski artıyor

    'Çin'i 'öncelikli tehdit odağı' olarak görüyoruz'

    Tekirdağ'da yeniden müsilaj yoğunluğu

    Peygamberimize (sav) hakarete tepki gösteren Filistinlilere İsrail'den plastik mermi!

    AYM raportörü HDP iddianamesinin kabulü yönünde rapor sundu

    HDP İzmir İl Başkanlığına saldırıp bir kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

    ABD'de sıcaklık alarmı: 'Ölüm Vadisi'ndeki sıcaklık 51 dereceyi geçti

    Yunanistan'ın İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye verdiği hapis cezası kınandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Adaletsiz demokrasi olmaz
    Ali FERŞADOĞLU

    Memuriyet ve maaş dilenciliği
    Ahmet BATTAL

    Küresel zekât mı?
    Genel

    Türkiye bu provokasyona gelmemeli
    Genel

    İktidarın elinde yeterince güç var
    Cevher İLHAN

    Merhum Demirel’in adâletin tecellisi irâdesi
    Nurenda Yaşar Coşkun

    His kontrolü (1)
    Risale-i Nur'dan

    Mahlûkatın tesbihatı ism-i Kuddüs’e bakar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hasan KOÇ

    Manyetizmanın tesiri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.