Bu duvarları da yıkalım

Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. yılında Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, “Ülkede mutsuzluk, öfke, nefret duvarları oluştu. Bu duvarları sadece biz yıkabiliriz. İzlemeyelim, bu duvarları yıkalım” dedi.

Almanya’da Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. yılı başşehir Berlin’de düzenlenen şenlikle kutlandı. Tarihî Brandenburg Kapısı önünde düzenlenen kutlamaya, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller, dâvetlilerle on binlerce kişi katıldı. Cumhurbaşkanı Steinmeier, burada yaptığı konuşmada, halkı cesaretli ve hoşgörülü olmaya çağırdı. ‘Mutsuzluk, öfke ve nefret duvarları’ İnsanlık dışı bir yapı olarak nitelendirdiği Berlin Duvarı’nın artık yok olduğunu belirten Steinmeier, “Ancak ülkede yeni duvarlar oluştu. Mutsuzluk, öfke, nefret duvarları. Yabancılaşma duvarları. Görünmez, ancak yine de bölen duvarlar. Birlikteliğimizin önünde duran duvarlar.” ifadelerini kullandı. Steinmeier, bu duvarları bu ülkede yaşayanların inşa ettiğine işaret ederek, “Bunları (duvarları) sadece biz yıkabiliriz. İzlemeyelim, bu konuda şikâyet etmeyelim, bu duvarları yıkalım.” dedi. Berlin Duvarı’nın yıkılışının 30. yılını konu alan ışık gösterileri yapıldı. “Utanç Duvarı” olarak da anılan Berlin Duvarı, 9 Kasım 1989’da yıkılmış, 3 Ekim 1990’da da iki Almanya’nın birleşmesi gerçekleşmişti. AA

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