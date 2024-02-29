Bu suç ortaklığına artık son vermeliyiz

İspanyol milletvekili Miguel Urban Crespo Gazze’de olanlarla ilgili, “Soykırım, işgal ve etnik temizlik. İsrail, Avrupalı hükümetlerin suç ortaklığıyla yeni bir ‘Nakba’ düzenliyor.” ifadelerini kullandı.

Crespo, Refah sınır kapısında incelemelerde bulunduğunu belirterek, “Sadece birkaç metre ötede bölgeyi dolduran insanlar vardı. Günde 600 kamyonun geçmesine ihtiyaç varken, sadece beşinin geçmesine izin veriliyor. İsrail açlığı, bir savaş silahı olarak kullanıyor” değerlendirmesini yaptı. Crespo, “Bu suç ortaklığına bir son vermeliyiz. Bu barbarca eylemlere son vermek için özel adımlar atmalıyız. Silah ambargosu uygulamamız ve İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almamız gerekiyor. Biz ne bekliyoruz? Bu soykırımın daha da ilerlemesini mi istiyorsunuz?” sorularını yöneltti. AA

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