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29 ŞUBAT 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Bu suç ortaklığına artık son vermeliyiz

29 Şubat 2024, Perşembe 00:34
İspanyol milletvekili Miguel Urban Crespo Gazze’de olanlarla ilgili, “Soykırım, işgal ve etnik temizlik. İsrail, Avrupalı hükümetlerin suç ortaklığıyla yeni bir ‘Nakba’ düzenliyor.” ifadelerini kullandı.

Crespo, Refah sınır kapısında incelemelerde bulunduğunu belirterek, “Sadece birkaç metre ötede bölgeyi dolduran insanlar vardı. Günde 600 kamyonun geçmesine ihtiyaç varken, sadece beşinin geçmesine izin veriliyor. İsrail açlığı, bir savaş silahı olarak kullanıyor” değerlendirmesini yaptı. Crespo, “Bu suç ortaklığına bir son vermeliyiz. Bu barbarca eylemlere son vermek için özel adımlar atmalıyız. Silah ambargosu uygulamamız ve İsrail ile ortaklık anlaşmasını askıya almamız gerekiyor. Biz ne bekliyoruz? Bu soykırımın daha da ilerlemesini mi istiyorsunuz?” sorularını yöneltti.

AA

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  • S.topuz

    29.2.2024 14:55:18

    Filistin altmış seneden beri Zalim siyonistler tarafından IŞGAL edilmiş ve milyonlarca masum insanların KATLEDİLDİĞİ bir ülke! "İŞGALCİ İSRAİLIN kendini SAVUNMA HAKKI VAR"da , "MASUM FİLİSTİNİN yok mu?" Unutmayın, Sabrın da bir SONU vardır ve ADİL olun lütfen! Madem sivillerin hayatı bu kadar önemli, ki çok önemli, o halde hemen Canavarlaşmış ZALİM İSRAİLİN "HAMAS mezaliminin" bahanesine sığınarak yapmakta olduğu Katliamları ve yıkımları ve SOY KIRIMINI hemen ama hemen DURDURUN EYYYY AB, BM, NATO, ABD, ALMANYA, TÜRKİYE, JAPONYA, Endonezya, Çin, RUSYA ve Alemi İSLÂM vs.! Bu ZULÜMLERE ve KATLİAMLARA susarak veya gizli açık destekleyerek, maddî ve manevî ORTAK OLMAKDAN artık vaz geçin geç OLMADAN lütfen!!! Çoook coookkk geç kaldınız bile! Yuuuh, yuuuhlar olsun imkanı olupta zevkle seyreden vicdansızlara, yuhhh olsunnnn! 👏👏👏😭😭😭🙌🌷🤲🌷😥😭😡😤❤🌙☝️🕊🕊🕊🇵🇸🇵🇸🇵🇸

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