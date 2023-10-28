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28 EKİM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

BU VAHŞET VE ZULÜM SONA ERMELİ

28 Ekim 2023, Cumartesi 00:08
BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, Filistin'de yaşananlarla ilgili “Artan gerginlik, tarif edilemeyecek kadar korkunç boyutlara ulaşan şiddet ve zulüm sona ermeli” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, Orta Doğu’da son yılların en büyük ve ciddi çatışmasının gerçekleştiğine işaret etti.

Francis, Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne yönelik saldırının en korkunç ve kabul etmekte zorlanılan saldırılardan biri olduğuna dikkati çekerek, “Tek bir olayla yüzlerce kişi öldürüldü. Düşüncesi bile korkunç olan bu suçun insani hassasiyetimizi incitmesi gerekir. Artan gerginlik, tarif edilemeyecek kadar korkunç boyutlara ulaşan şiddet ve zulüm sona ermeli.” vurgusunda bulundu. Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e yönelik saldırısını, sivillerin öldürülmesi ve kaçırılmasını kınadığının altını çizen Francis, “Aynı şekilde İsrail’in Gazze Şeridi’nde ayrım gözetmeksizin masum sivillere yönelik saldırılarını ve kritik altyapı yıkımını kınıyor ve reddediyorum.” ifadelerini kullandı.

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‘Acil ateşkes’ çağrısı

Uluslararası Af Örgütü, Gazze’de daha fazla sivil can kaybının önlenmesi ve insani yardımlara erişiminin sağlanması için Gazze Şeridi ve İsrail’deki tüm taraflara “acil ateşkes” çağrısında bulundu. Açıklamada, Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard’ın değerlendirmelerine de yer verildi. 

Callamard, geçen 2,5 hafta boyunca İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarında “hayal bile edilemeyecek boyutlarda dehşetin yaşandığına” şahit olduklarını ifade etti. Gazze Şeridi’nde 2 milyondan fazla kişinin, korkunç insani krizin ortasında hayatta kalma mücadelesi verdiğini belirten Callamard, sivil kayıpların sayısının da daha önce görülmemiş boyutlara ulaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:  “Sivillerin korunması ve insani acıların daha da sarsıcı boyutlara ulaşmasının önlenmesi için acilen harekete geçilmesi gerekmektedir. Uluslararası toplumun bütün üyelerini, çatışmanın tüm taraflarından derhal insani ateşkes talep etmek üzere bir araya gelmeye çağırıyoruz.”

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Açıkça soykırım yapıyorlar

Bu arada, Filistin’in Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi İbrahim Khraishi, uluslararası toplumun İsrail ile Filistin arasında devam eden çatışmalara ilişkin “derhal ateşkes çağrısında bulunması” gerektiğini bildirdi. Khraishi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının 19 günü aşkın süredir devam ettiğine ve İsrailli yetkililerin açıkça soykırım çağrısında bulunduğuna dikkati çekerken, İsrail’in Gazze’ye nükleer bombanın 4’te 1’ine eş değer bombalarla saldırdığını ve bunun beyaz fosfor kullanımını da kapsadığını belirtti.

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İnsani yardım ulaştırılmalı

Avrupa Birliği (AB), İsrail’in günlerdir bombaladığı Gazze’de insani durumun endişe verici olduğunu belirterek, insani koridorlar ve çatışmalara aralar verilmesi suretiyle bölgeye insani yardım ulaştırılması çağrısında bulundu. Brüksel’de yapılan AB Liderler Zirvesi Bildirisi’nde, Gazze’ye insani yardımların ulaştırılmasını sağlayacak şekilde çatışmalara “insani aralar” verilmesi gerektiği hatırlatarak, “AB Konseyi, Gazze’de kötüleşen insani durumdan büyük endişe duyduğunu ifade eder ve insani koridorlar ile insani ihtiyaçlar için çatışmalara aralar verilmesi de dahil gerekli tüm tedbirler yoluyla ihtiyaç sahiplerine hızlı, güvenli ve engelsiz insani erişim ve yardımın ulaştırılması çağrısında bulunur” denildi. 

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Binlerce hasta ölümle karşı karşıya

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze’deki sağlık ve insani yardım eksikliğinin binlerce hastayı ölüm riskiyle karşı karşıya bıraktığını kaydetti.

Ghebreyesus, DSÖ’nün, Gazze’deki insanlara dayatılan mevcut gıda, su ve yakıt kesintilerinin yerine insani bir ateşkes çağrısında bulunduğunu kaydetti. 

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Yoğun bombardıman devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze’de durumun giderek kötüleştiğine işaret ederek, “Gazze’de güvenli olması gereken yerlerde bile yoğun bombardıman devam ediyor” uyarısında bulundu. Tüm yoğun çabalara rağmen bölgeye yardımın sadece “damladığını” aktaran Griffiths, “Dünya, insanlığın bir kısmının temel haklarını sağlamakta başarısız oluyor” ifadesini kullandı. Griffiths, savaş kurallarının açık olduğunu belirterek, “Siviller nerede olurlarsa olsunlar korunmalıdır ve hayatta kalmaları için temel gereksinimleri karşılanmalıdır” vurgusunda bulundu.

Haber Merkezi

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