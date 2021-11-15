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15 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Bulgaristan’da 2021'deki 3. seçimin sonuçları ne diyor?

15 Kasım 2021, Pazartesi 13:16
Bulgaristan’da pazar günü düzenlenen erken genel seçimlerin resmi olmayan sonuçları, ülkenin 240 üyeli 47. Dönem Parlamentosunda 7 siyasi gücün yer bulacağını gösterdi.

Gallup International şirketi, paralel sayımı tamamladıktan sonra, katılımın yüzde 37,5 olduğu seçimde, eylülün sonunda kurulan Değişime Devam (PP) partisinin oyların yüzde 26,3’ünü alarak birinci çıktığını bildirdi.

Eski Başbakan Boyko Borisov’un lideri olduğu Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi yüzde 23,1 oyla ikinci sıraya düştü.

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi önemli bir zafer elde ederek oyların yüzde 11,4’ünü aldı ve yaklaşık 30 milletvekiliyle parlamentonun üçüncü en büyük gücü oldu.

Rusya yanlısı ve eski Komünist Partinin devamı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) yüzde 10,4 oyla dördüncü sıraya düştü.

Ülkede 11 Temmuz'da yapılan seçimde birinci çıkan, popülist şovmen Slavi Trifonov’un Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi destek kaybına uğrayıp yüzde 9,3 oyla beşinci sıraya indi.

Soylu sağ güçleri temsil eden Demokratik Bulgaristan (DB) partisi de oyların yüzde 6,4’ünü aldı. Seçimde sürpriz yapan popülist ve aşı karşıtı Vızrajdane (Yeniden Doğuş) partisi yüzde 4 barajını aşarak yeni parlamentonun yedinci gücü olacak.

HÖH partisinin büyük dönüşü

Ülkede bu yıl yapılan üçüncü genel seçimde en büyük başarıyı elde eden HÖH partisi hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen desteğini artırdı.

Parti, Türkiye’de yaşayan göçmenlerden 11 Temmuz'daki seçimde 27 bin civarında oy alırken, bu seçimde bu sayıyı 68,5 bine yükseltmeyi başardı.

HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, seçim sonuçlarıyla ilgili ilk yorumunda, parlamentoda temsil edilecek "tüm parti ve koalisyonlar ile diyaloğa hazır olduklarını" bildirdi. Karadayı, bu diyalogdaki en önemli ön koşulun "demokrasi ve devletçiliğin yeniden toparlanması olacağını" belirtti.

Bulgaristan’ın komünizm dönemi sonrası 32 yıllık demokrasi geçmişinde HÖH, şimdiye kadar Türkiye’den en büyük desteği 2009'da 90 bin oy alarak kaydetmişti.

Koalisyon hükümetine doğru

Seçimde en çok oyu alan Değişime Devam (PP) partisi lideri Kiril Petkov, başbakan adayı olacağını duyurdu.

Bulgaristan’da son üç genel seçimin yapıldığı dönemde ülkeyi yöneten ve Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in kurduğu geçici teknokratlar hükümetinden ayrılan Petkov, kabine müzakerelerinde GERB ile HÖH partileri ile görüşmeyeceklerini söyledi.

Ülkenin yeniden erken genel seçime ihtiyaç duymadığına işaret eden Petkov, yeni hükümetin ana önceliğinin "yolsuzluklarla mücadele olacağını" kaydetti.

Siyasi gözlemciler, yeni parlamentodan çıkacak bir koalisyon hükümetinin en az dört siyasi gücün desteğine sahip olması gerekeceğini belirtiyor.

Yeni parlamentoda muhalefette olacak GERB partisinin lideri eski Başbakan Boyko Borisov, "Bu seçimde rekor düzeyde düşük katılım, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in teknokratlar hükümetinin seçim organizasyonundaki başarısızlığını gösterdi." dedi.

Merkez Seçim Komisyonunun kesin sonuçları, 17 Kasım'a kadar açıklaması bekleniyor.

AA

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