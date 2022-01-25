Burkina Faso Cumhurbaşkanı istifa etti

Burkina Faso'da asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Roch Christian Kabore, istifa ederek görevinden ayrıldı.

Kabore, el yazısıyla kaleme aldığı ve ülkede kurulan yeni cunta yönetimine hitaben yazdığı mektubunda, pazar gününden bu yana yaşanan olayların ardından toplumun yüksek yararı için tüm görevlerinden istifa kararı aldığını yazdı. Kabore'nin mektubu sosyal medyada birçok hesap tarafından paylaşıldı. Ülkede pazar günü başlayan askeri hareketliliğin peşinden dün akşam kendilerine "Kurtuluş ve Restorasyon için Yurtsever Hareket (MPSR)" adını veren cunta, yönetime el koyduğunu duyurmuştu. Cunta açıklamasında anayasanın askıya alındığı, hükümetin ve meclisin feshedildiği, gece yarısından itibaren hava ile kara sınırlarının ikinci bir emre kadar kapalı tutulacağı, ikinci bir emre kadar saat 21.00'den 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirilmişti. AA

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