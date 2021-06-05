Burkina Faso'da terör saldırısı: En az 100 ölü

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da bir köye düzenlenen silahlı saldırıda yaklaşık 100 sivil öldü.

Silahlı saldırganlar Burkina Faso'nun kuzeyindeki Solhan köyüne gece saatlerinde saldırı düzenledi, köydeki ev ve marketleri ateşe verdi. Olayda 100'e yakın sivilin öldüğü açıklandı. Hükümet saldırganları "terörist" olarak nitelendirdi. Burkina Faso ordunun yönetime el koyduğu 2015 yılından bu yana terör saldırılarına sahne oluyor. Sivilleri ve askerleri hedef alan saldırılar nedeniyle binlerce kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı. Bazı bölgelerde ise acil durum ilan edilmişti. NTV

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