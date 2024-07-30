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30 TEMMUZ 2024 SALI - YIL: 55

California'da 370 bin dönümden fazla alan yandı

30 Temmuz 2024, Salı 12:50
ABD'nin California eyaletinde etkili olan orman yangınlarında 370 bin dönümden fazla ormanlık alan kül olurken, binlerce kişi de bölgeden tahliye edildi.

CNN'in haberine göre, 24 Temmuz'da California eyaletinin kuzeyindeki Chico kenti yakınlarında başlayan orman yangınları sürüyor.

Chico kentinin doğusunda etkili olan "Park Yangını" nedeniyle 370 bin dönümden fazla ormanlık alan kül oldu.

Park Yangını, "California eyaletindeki en büyük 6. yangın" olarak kayıtlara geçti.

Çok sayıda yapıyı tahrip eden ve binlerce kişinin bölgeden tahliye edilmesine yol açan yangınların yalnızca yüzde 12'si kontrol altına alındı.

California eyaletindeki yangınları başlatmakla suçlanan kişi mahkemeye çıktı

CBS News'ün haberine göre, Ronnie Dean Stout isimli kişi, "yanan bir aracı kurumuş çalılarla dolu çukura iterek California eyaletindeki yangınları kasten çıkardığı" iddiasıyla mahkeme karşısına çıktı.

Kundaklama ile suçlanan Stout'un ilk duruşmada itirafta bulunmaması üzerine ikinci duruşması perşembe gününe ertelendi.

Stout'un sabıkalı olduğu ve daha önce 2 kere cezaevine girdiği ortaya çıktı.

AA

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