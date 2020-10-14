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15 EKİM 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Cami geçici olarak kapatıldı

14 Ekim 2020, Çarşamba 17:00
KANADA’NIN TORONTO KENTİNDE BİR CAMİ, GELEN SALDIRI TEHDİTLERİ ORTADAN KALDIRILANA KADAR KAPALI TUTULACAK.

Kanadalı Müslümanlar Ulusal Konseyi (NCCM) Başkanı Mustafa Farooq yaptığı açık- lamada, kendilerine ulaşan mesajları polisle pay- laştıklarını, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Polisin olayı soruştururken caminin kapalı tutulduğunu açıklayan Farooq, “Mesajlar, Yeni Zelanda’da 51 Müslümanın ölümüne sebep olan iki cami saldırısına atıfta bulunuyordu. Tehditler özellikle, silâhların ‘yeniden bir Ch- ristchurch yapmak için satın alındığına’ dair sözler içeriyordu.” dedi. Güvenlik sağlanıncaya kadar kapalı kalacak NCCM Başkanı Farooq, güvenlik sebebiyle caminin isminin verilmeyeceğini be- lirttiği açıklamasında, “Bu e-posta mesajları olağanüstü derecede şiddet ihtiva ediyordu. Bu tehditleri aldığımızda, onları hafife almıyoruz ve derhal polisle temasa geçiyoruz. Bu yüzden cami kapatıldı ve güvenlik sağlanıncaya kadar da kapalı kalacak.” bilgisini paylaştı. Müslüman topluluğun tehditlerden korkmayacağını söy- leyen Farooq, “Bizi bu şekilde korkutmaya çalışanların başarılı olmasına izin vermeyeceğiz. Kanadalılar olarak ayağa kalkacağız. Kanadalı Müslümanlar olarak ayağa kalkacağız. Pek çok topluluğun da yanımızda olduğunu biliyorum.” diye konuştu.

 

AA

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