Cani polis cezalandırılmalı

ABD'de Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey, polisin Floyd'un yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan müdahalesini ortaya koyan görüntülere dayanarak beyaz polis memuru Derek Chauvin hakkında cezai kovuşturma başlatılması gerektiğini dile getirdi.

ABD'de ve dünyada gündem polis şiddetiyle ölen Floyd... "Nefes alamıyorum"

ABD'de tansiyon yükseliyor

Jacob Frey, "Son 36 saattir her şeyden çok tek bir mühim soruyla boğuşuyorum: George Floyd'u öldüren adam neden hapiste değil? Hiç tehdit görmedim. Bu tür bir gücün gerektiğine işaret eden hiçbir şey görmedim." ifadesini kullandı.

Minneapolis Belediye Başkanı Frey, daha önce de polisin Floyd'a davranışı nedeniyle şehrin siyahi vatandaşlarından özür dilemişti.

Frey, "Siyah olmak, ölüm cezası olmamalı. Beş dakika boyunca beyaz bir polis memurunun dizini siyah bir adamın boynuna bastırmasını izledik. Beş dakika boyunca! Biri sizden yardım istiyorsa yardım etmeniz gerekir. Bu polis memuru en basit insani duygudan yoksundu." diye konuşmuştu.

Belediye Başkanı Frey, soruşturma açılması beklenmeden polislerin görevden ihraç edilmesiyle ilgili olarak "Doğru karar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Floyd'un "Nefes alamıyorum" feryadı, polis şiddetini gündeme taşıdı

George Floyd, dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilirken, yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve bir grup protestocu Floyd'un öldürüldüğü kavşakta toplanarak polis şiddetini protesto etmişti.

"Nefes alamıyorum", "Katil ırkçı Ku Klux Klan polisleri" yazılı dövizlerle polis merkezine yürümek isteyen protestocular, etraftaki bazı dükkanların camlarını kırmış, bir polis aracına zarar vermiş, polis protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump da Federal Soruşturma Bürosu ile Adalet Bakanlığına, Floyd'un ölümüne ilişkin soruşturmayı hızlandırması için talimat verdiğini açıklamıştı.

Olaya karışan dört polisin işine dün son verilirken, Minnesota Ceza Muhakemesi Bürosu ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olayı incelemek için başlattığı iki ayrı soruşturma sürüyor.

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LeBron James'ten ABD'deki polis şiddetine tepki

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers forması giyen yıldız oyuncu LeBron James, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde George Floyd isimli bir siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.

James, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için milli marş okunurken ayakta durmayı reddederek bir dizini yere koyduğu tarihi fotoğrafı paylaştı.

Kaepernick'e destek verdiği bu paylaşımdaki yazısında James, "Şimdi anlıyor musunuz, yoksa hala net değil mi?" ifadesini kullandı.

Minneapolis kentinde geçen pazartesi günü yaşanan olayda 46 yaşındaki Floyd'un ölümü üzerine soruşturma başlatılırken, bu kişinin gözaltına alınma şekli tepkilere neden oldu.

Yoldan geçenlerin çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video kaydında, polisin yere yatırdığı Floyd'un boynuna dizini basarak, diğer ekipleri beklediği görülüyor.

Görüntülerde siyahi adamın, yerde bulunduğu esnada, "Lütfen, nefes alamıyorum. Karnım, boynum heryerim acıyor. Lütfen biraz su verin. Beni öldürmeyin." diyerek dakikalarca yalvardığı ve bir süre sonra hareketsiz kaldığı yer alıyor.