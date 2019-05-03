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3 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

Cenevre'de 7 ülke Suriye gündemiyle toplandı

03 Mayıs 2019, Cuma 14:21
BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'den üst düzey diplomatlarla bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen, Mısır, Fransa, Almanya, Ürdün, Suudi Arabistan, İngiltere ve ABD'den üst düzey diplomatlarla Suriye konulu istişare toplantısında bir araya geldi.

8 Ocak'ta göreve başlayan Pedersen'ın, BM tarafından "küçük grup" olarak adlandırılan ülkelerle ilk toplantısı BM Cenevre Ofisi'nde TSİ 12.30'da başladı.

İstişare toplantısında ABD'yi Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Mısır'ı Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasser Elwy, Fransa'yı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye özel temsilcisi François Senemaud, Almanya'yı Suriye Özel Temsilcisi Robert Rohde, Ürdün'ü Suriye Özel Temsilcisi Harun Hasan, Suudi Arabistan'ı Körfez İlişkileri Bakanı Tamer El Sabhan ve İngiltere'yi Suriye Özel Temsilcisi Martin Longden temsil ediyor.

Toplantıda Pedersen'in önceliğini, geçen yılın aralık ayından bu yana ilerleme kaydedilmeyen Cenevre sürecini canlandırmak ve taraflar arasındaki güveni artırmak oluşturuyor.

Suriye'de siyasi çözüm sürecinin ele alınıcağı toplantıda ayrıca Anayasa Komitesi'nin kurulması öncelikle amaçlanıyor.

Jeffrey, toplantı girişinde Türkiye'deki temaslarına ilişkin bir soru üzerine, "Olumlu ve verimli geçti." dedi.

Pedersen'ın "küçük grup" ile yapacağı resmi toplantının ardından taraflar arasında ikili görüşmelere geçilecek.

Pedersen Astana garantörleriyle de buluşacak

Cenevre sürecinde küçük grupla en son toplantıyı dönemin BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, 14 Eylül 2018'de gerçekleştirmişti.

Pedersen, salı günü BM Güvenlik Konseyini (BMGK) Suriye'deki son gelişmelere ilişkin bilgilendirmişti. Astana garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'dan yetkililerle mayıs ayında Cenevre'de de görüşeceklerini ve Suriye'de uluslararası iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu belirten Pedersen, ''Yeniden canlandırılmış geniş tabanlı bir uluslararası iş birliği görmek istiyorum ve Cenevre'yi destekleyecek ortak bir forum oluşturulmalı.'' ifadesini kullanmıştı.

AA

Etiketler: BM, Cenevre, Suriye
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