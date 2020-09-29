Cenevre’de asgarî ücret 34.400 TL

Cenevreliler ayda yaklaşık 34 bin 400 Türk Lirası’na denk gelen asgari ücrete “evet” dedi.

Independent Türkçe’nin haberine göre, ülke genelinde bir asgarî ücret uygulamasına sahip olmayan İsviçre’nin Cenevre kantonu, “dünyanın en yüksek asgarî ücreti” için pazar günü sandık başındaydı. 27 Eylül’de gerçekleşen referandum sonucunda seçmenlerin yüzde 57,8’si Cenevre’de saatlik asgarî ücretin 23 İsviçre frangı (25 dolar/ 194 Türk Lirası) olmasına “evet” dedi. Referandumun arkasındaki sendikalar, kiraların çok yüksek olduğu Cenevre’de insan onuruna yakışır şekilde yaşamak için en az saatlik 23 frank, aylık 4 bin 86 frank kazanılması gerektiğini söylemişti. Böylelikle Cenevre kantonunda haftada 41 saat tam zamanlı çalışan birinin asgarî ücreti Türk Lirası cinsinden aylık 34 bin 387 lira olacak. Bu bölgede ortalama bir iki odalı dairenin aylık kirası 3 bin frank. Bir kahvenin ücreti 4 ila 5 frank. Ülkede aylık ortalama ücret ise yaklaşık 6 bin 500 İsviçre frangı (Yaklaşık 53 bin 700 TL).