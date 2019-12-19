Cezayir Başbakanı istifa etti

Cezayir eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevi bırakmadan önce atadığı Başbakan Nureddin Bedevi'nin istifası, Cezayir sokağındaki protesto hareketinin talepleri arasında yer alıyordu.

Cezayir devlet televizyonunda yer alan habere göre, yönetim karşıtı gösterilerdeki taleplerden biri olan Başbakan'ın istifası bugün gerçekleşti. Bedevi, Cumhurbaşkanı Tebbun'a istifasını sundu, Dışişleri Bakanı Sabri Bukadum'u da yeni hükümet kurulana kadar başkanlık işlerini yürütmekle görevlendirdi. Eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın görevi bırakmadan önce atadığı Başbakan Nureddin Bedevi'nin istifası, Cezayir sokağındaki protesto hareketinin talepleri arasında yer alıyordu. AA

Okunma Sayısı: 85

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.