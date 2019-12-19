Cezayir Cumhurbaşkanı'ndan 'Anayasa değişikliği' vurgusu

Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, yemin töreninde "yeni cumhuriyetin" inşası için köklü bir Anayasa değişikliğine gideceklerini söyledi.

Cezayir'in yeni Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, "yeni cumhuriyetin" inşa edilmesi yönünde uzlaşı yoluyla köklü bir Anayasa değişikliği için çalışacaklarını belirtti. Ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Tebbun, bugün yemin ederek resmen görevine başladı. Tebbun, yemin töreninde yaptığı konuşmada, seçim kampanyası sırasında verdiği vaatler hakkında şunları söyledi: "Halka verdiğim taahhütler var. Yakın zamanda yeni cumhuriyetin inşası için Anayasa'da yapılacak değişiklik dahil olmak üzere verdiğim vaatlerin uygulanması noktasında uzlaşıya dayalı bir metot izleyeceğiz." AA

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