Cezayir'de halkın geçiş dönemi protestoları sürüyor

Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifası sonrasındaki geçiş döneminde yolsuzluk soruşturmaları hız kazanmasına rağmen onuncu cumasında gösteriler sürüyor.

Günün erken saatlerinden itibaren başkent Cezayir'in çeşitli meydanlarında toplanan halk, gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane Binası önündeki meydana ve başkentin merkezindeki diğer caddelere doğru yürüyüşe geçti.

Başkentteki Postane Meydanı'ndaki gösterilerde "Halk, Said Buteflika'dan hesap sorulmasını istiyor" yazılı büyük bir pankart ve Cezayir bayrakları açıldı.

İstifa eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika'nın özellikle Cumhurbaşkanı'nın sağlığının bozulduğu dönemdeki birçok kararın arkasında olduğu öne sürülüyor.

Başkent çevresinde yoğun güvenlik önlemleri

Öte yandan güvenlik güçlerinin başkentin merkezindeki belirli noktalarda yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Başkentin ana girişlerinde, güvenlik güçleri kontrol noktaları kurdu ve buralarda uzun araç kuyrukları oluştu.

10. haftada da talepler değişmedi

Göstericiler, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ile Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi gibi eski Cumhurbaşkanı döneminde göreve gelen üst düzey isimlerin görevden ayrılması yönündeki taleplerini, 10. cumasında yineliyor.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi Cumhurbaşkanı'ndan ziyade, kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "güç" diye isimlendiriyordu.

Cezayir sokağında, Buteflika'nın istifasından sonra "güç"ün parçası ve Buteflika rejiminin temsilcisi olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin gitmesi yönündeki ortak talep kitlesel gösterilerde de öne çıktı.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimin başında bulunan Buteflika, beşinci dönem için cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Son haftada yolsuzluk soruşturmaları hız kazandı

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, daha önce yaptığı bir açıklamasında siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

Cezayir'in en zengin iş adamı olarak gösterilen Issad Rebrab'ın da aralarında bulunduğu ülkenin önde gelen iş adamları yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Öte yandan, Maliye Bakanı Muhammed Levkal ve eski Başbakan Ahmed Uyahya'ya yolsuzluk soruşturmasında ifade vermeleri için mahkeme celbi gönderilmişti.