"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 NİSAN 2019 CUMA - YIL: 50

Cezayir'de halkın geçiş dönemi protestoları sürüyor

26 Nisan 2019, Cuma 16:46
Cezayir'de Abdulaziz Buteflika'nın istifası sonrasındaki geçiş döneminde yolsuzluk soruşturmaları hız kazanmasına rağmen onuncu cumasında gösteriler sürüyor.

Günün erken saatlerinden itibaren başkent Cezayir'in çeşitli meydanlarında toplanan halk, gösterilerin sembolü haline gelen Merkez Postane Binası önündeki meydana ve başkentin merkezindeki diğer caddelere doğru yürüyüşe geçti. 

Başkentteki Postane Meydanı'ndaki gösterilerde "Halk, Said Buteflika'dan hesap sorulmasını istiyor" yazılı büyük bir pankart ve Cezayir bayrakları açıldı.

İstifa eden Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın kardeşi Said Buteflika'nın özellikle Cumhurbaşkanı'nın sağlığının bozulduğu dönemdeki birçok kararın arkasında olduğu öne sürülüyor.

Başkent çevresinde yoğun güvenlik önlemleri

Öte yandan güvenlik güçlerinin başkentin merkezindeki belirli noktalarda yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.

Başkentin ana girişlerinde, güvenlik güçleri kontrol noktaları kurdu ve buralarda uzun araç kuyrukları oluştu.

10. haftada da talepler değişmedi

Göstericiler, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih ile Buteflika'nın istifasından iki gün önce onayladığı yeni hükümetin Başbakanı Nureddin el-Bedevi gibi eski Cumhurbaşkanı döneminde göreve gelen üst düzey isimlerin görevden ayrılması yönündeki taleplerini, 10. cumasında yineliyor.

Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi Cumhurbaşkanı'ndan ziyade, kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "güç" diye isimlendiriyordu.

Cezayir sokağında, Buteflika'nın istifasından sonra "güç"ün parçası ve Buteflika rejiminin temsilcisi olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin gitmesi yönündeki ortak talep kitlesel gösterilerde de öne çıktı.

Cezayir'de 20 yıldır yönetimin başında bulunan Buteflika, beşinci dönem için cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.

Son haftada yolsuzluk soruşturmaları hız kazandı

Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, daha önce yaptığı bir açıklamasında siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

Cezayir'in en zengin iş adamı olarak gösterilen Issad Rebrab'ın da aralarında bulunduğu ülkenin önde gelen iş adamları yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Öte yandan, Maliye Bakanı Muhammed Levkal ve eski Başbakan Ahmed Uyahya'ya yolsuzluk soruşturmasında ifade vermeleri için mahkeme celbi gönderilmişti.

AA

Etiketler: Cezayir, Buteflika, gösteri
Okunma Sayısı: 156
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Polatlı'da bir asker şehit oldu

    Sudan’daki gösterilerin acı bilançosu: 4 ayda 53 ölü, 734 yaralı

    Hamas'tan 'Ulusal Birlik' çağrısı

    Libya'nın komşuları ateşkes çağrısında bulundu

    Yaptırımlar en çok Türkiye’ye zarar verir

    TCDD'nin tren kazası raporundan: Personele yeterli eğitim verilmemiş

    Sri Lanka saldırılarının planlayıcısı oteldeki patlama sonrası öldü

    Mavi Marmara davası 1 Mayıs'ta UCM'de yapılacak

    'Adaletten bahsedenlere vebalı muamelesi yapılıyor'

    İzmir şehidi dualarla memleketi Konya'ya uğurlandı

    Eski istihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun tutuklandı

    'Bir zamanlar laik kesimin yaptığını şimdi yeni Türkiye trolleri yapıyor'

    TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar: Hükümet tarıma odaklanmalı

    'Kılıçdaroğlu'na karşı yapılanların kabul edilebilir bir tarafı yok'

    'Vergi sistemimiz daha sade bir sisteme dönüştürülebilir'

    'Haberlerde daha duyarlı ve dikkatli bir üslup kullanılmalı'

    ABD'de Demokratlar arasında ön seçim yarışı başlıyor

    CHP, Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunacak

    'Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı ülkemizin birlik beraberliğine yapılmıştır'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İdealist genç!
    Genel

    Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç: Ülkede ne hukuk kuralı bıraktılar ne de ahlak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Devletin bekası adaletle mümkün
    Genel

    'Bir zamanlar laik kesimin yaptığını şimdi yeni Türkiye trolleri yapıyor'
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Avrupa’dan alacağımız dersler
    Genel

    2009 Polis Koleji sınavında usulsüzlük yapan 41 şüpheliye gözaltı
    Şemseddin ÇAKIR

    Ölüm ve ötesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İlk uçuş, ilk pilot, ilk müdür
    Süleyman KÖSMENE

    Methetmek yararlı mı, zararlı mı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.