Çin, 3-17 yaş arası kişiler için Sinovac aşısına onay verdi

Kovid-19 salgınının ilk görüldüğü Çin'de yerli üretim olan Sinovac aşısının 3 ile 17 yaş arasındaki kişilere "acil kullanım onayı" çıktı.

Yaklaşık 1.4 milyar nüfusa sahip olan Çin'de bugüne kadar 723 milyon dozu aşkın Kovid-19 aşısı yapılmıştı. Tüm bu aşılar 18 yaşın üzerindeki kişilere uygulanmıştı.

Sinovac Biotech'in icra kurulu başkanı Yin Weidong cuma günü yaptığı açıklamada bir ve ikinci faz test aşamalarının sonlandığını belirterek, gençlerin ve küçük yaştaki çocukların aşı olmaları sonrası çok az ve hafif oranda yan etkiye maruz kaldıklarını söyledi.

Yin ayrıca Sinovac'ın üçündü doz aşı için ikinci faz testlerinin tamamlandığını ve Sağlık Bakanlığı'nın onaylandığı takdirde gelecekte iki doz aşı olan kişilere bir doz Kovid-19 aşısı daha yapılabileceğini kaydetti.

Yin, Sinovac aşısı yaptıranlarda antikor sayısının 10 kat arttığını, ilk ayın sonunda ikinci dozun akabinde bu oranın 20 katına çıktığını da sözlerine ekledi.