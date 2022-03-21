"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 MART 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Çin'de 133 yolculu uçak düştü

21 Mart 2022, Pazartesi 12:43
Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü.

Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 133 yolcuyu taşıyan uçağın ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde düştüğü bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, Yünnan eyaletinin merkezi Kunming'den doğudaki Guandong eyaletinin merkezi Guangcou'ya giden "Boeing 737" tipi yolcu uçağı, Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Vucou şehri kırsalında dağlık bölgede düştü.

133 yolcuyu taşıyan uçağın düştüğü bölgede yangın meydana gelirken henüz can kaybı bildirilmedi.

AA

Etiketler: Çin, uçak
Okunma Sayısı: 293
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    "Rus ordusu 15 bin asker kaybetti"

    Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

    Brüksel'de diplomasi trafiği

    Çin'de 133 yolculu uçak düştü

    Ukrayna, Rusya'nın "Mariupol'den çıkın" teklifini reddetti

    ABD, Arakan'da Müslümanlara yönelik soykırımı tanıyacak

    Hafif Ticariyi önemsiyoruz

    'Bu girişimler başarısız olursa bu bir 3. dünya savaşının başladığı anlamına gelir'

    Ukrayna - Rusya savaşında son gelişmeler

    Çiftçi gülmezse köylü gülmez

    Fuar coşkusu devam ediyor

    Nur Çocuklar Bediüzzaman'ı andı

    Stokçuluk, kötü gidişatın göstergesi

    Ukrayna'da açlık tehlikesi başladı

    Belçika'da kalabalığın arasına araç daldı: 6 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

    Vatandaşa 14 milyarlık fatura

    'Rusya'nın tüm cephelerdeki ilerleyişi durduruldu'

    Son 24 saatin Koronavirüs Tablosu

    Ümitsizlik İsrail’in yanına itiyor

    Güçlü ekonomiler hukuk ve adaletle olur

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Artistler döneminin sonuna gelirken...
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    📷
    Genel

    Bursa'da Bediüzzaman coşkusu
    Yeni Asya'dan Size

    23 Mart özel sayımız
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ı eserleriyle tanırız
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nevrûz’a akan mısralar
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Japon İmparatoru Meiji İstanbul’dan bilgi istiyor
    İlimdar Kaya

    Yol verin kırat geliyor
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yeni Asya ‘hizmetler’i görmüyor mu?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.