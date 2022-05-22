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22 MAYIS 2022 PAZAR - YIL: 53

Çin'de hava kirliliği azaldı

22 Mayıs 2022, Pazar 12:37
Çin şehirlerinde yılın ilk dört ayında hava kirliliğinin insan sağlığına zararlı seviyelerde ölçüldüğü günlerinin oranının geçen yılın aynı dönemine göre azaldığı duyuruldu.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığının yayımladığı verilere göre, hava kirliliği takibi yapılan 339 şehirde hava kalitesinin standartların üzerinde olduğu günlerin oranı, 2021'in ilk dört ayında yüzde 1,3 artışla yüzde 85,1'e ulaştı.

Ocak, şubat, mart ve nisan aylarını kapsayan dönemde, atmosferdeki hava kirliliğine yol açan 2,5 mikrondan küçük parçacık miktarını gösteren "PM2.5" yoğunluğu ortalama yüzde 4,9, 10 mikrondan küçük parçacık miktarını gösteren "PM10" yoğunluğu ise ortalama yüzde 8,7 azaldı.

Ülkenin kuzeyindeki Pekin ve Tiencin şehirleri ile Hıbey eyaletindeki kentsel alanları içine alan sanayileşmiş bölgede hava kalitesinin standartların üzerinde olduğu günlerin oranı yüzde 4,9 arttı.

Etiketler: Çin, hava kirliliği
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