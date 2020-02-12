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12 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Çin'de ölü sayısı 1114’e yükseldi

12 Şubat 2020, Çarşamba 12:27
Çin’de yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 1114’e, teyit edilen vaka sayısı 44 bin 653’e yükseldi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından, virüs bulaştığı şüpheli olan kişi sayısı 16 bin, virüs bulaşan kişilerle temas ettiği gerekçesiyle müşahede altına alınanların sayısı 185 bin 37 olarak açıklandı.

Biri Hong Kong’da olmak üzere 2019-nCoV kaynaklanan can kaybı sayısı 1114’e, koronavirüs bulaşan kişi sayısı 8 bin 204’ünün durumu ciddi olmak üzere 44 bin 653’e çıktı.

Ayrıca Çin ana karası dışında Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 49’a çıkarken, bugüne kadar taburcu edilen hasta sayısı 4 bin 740 oldu.

Ülkede ayrıca son 24 saatte 97 kişi 2019-nCoV’dan ölürken, 1638’i koronavirüsün merkezi Hubey eyaletinde olmak üzere 2 bin 15 yeni vaka tespit edildi.

Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan'da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü "acil durum" ilan etmişti.

AA

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