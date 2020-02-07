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7 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 50

Çin’de ölü sayısı kaç?

07 Şubat 2020, Cuma
Çin merkezli dünyanın en büyük video oyunları üreten şirketi Tencent, ülkede koronavirüsten ölen kişi sayısını internet sitesinde 24 bin 589 olarak yazdı.

Doktor Li Wenliang da koronavirüs salgını sebebiyle öldü

Euronews’deki habere göre şirketin internet ana sayfasında yayımlandıktan kısa bir süre sonra kaldırılan rakamlarda enfekte hasta sayısı da 154 bin olarak ifade edildi. Pekin hükümetiyle Tencent’in açıkladığı ölü sayısı arasında 80 kat fark bulunuyor. En son paylaşılan resmi rakamlara göre virüsten ölenlerin sayısı 564. Vuhan’da ortaya çıkan koronavirüs salgınının kısa bir sürede hızla yayılması sonrası bazı yayın organları ve sosyal medyada Çin’de hükümette bulunan Komünist Parti’nin gerçek rakamları sakladığı söylentileri dolaşıyordu. Çin’in en büyük ikinci şirketi konumunda bulunan Tencent’in Cumartesi günü yayımlayıp, kısa süre sonra kaldırdığı koronavirüsle ilgili paylaşımda enfekte sayısı 79 bin 808, koronavirüs taşıdığından şüphelenilen kişi sayısı 154 bin 23 ve virüs bulaşıp iyileşen hasta sayısı ise 269 olarak açıklandı. Taiwan News’in haberinde Tencent’e ait enfekte hasta sayısı 79 bin 808 iken bu sayısı resmi rakamlarda 14 bin 446.

Yeni doğan bir bebekte virüs tesbit edildi

Çin Ulusal Sağlık Kurumu’nun son açıkladığı verilere göre, koronavirüs taşıdığı tesbit edilenlerin sayısı 28 bini aşmış durumda. Virüsün ortaya çıktığı Hubei eyaletine bağlı Vuhan’da, 20 bine yakın vakaya sağlık hizmeti verilmeye çalışılıyor. 11 milyon nüfuslu Vuhan’da yeni doğan bir bebekte de virüs tesbit edildi. En küçük yaştaki vak’a haline gelen bebeğin annesinin de, doğum öncesi virüs taşıdığı açıklandı. Yeni doğan bebeğe hastalığın nasıl bulaştığı henüz belirlenemedi.

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