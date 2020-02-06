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Doktor Li Wenliang da koronavirüs salgını sebebiyle öldü

06 Şubat 2020, Perşembe 23:23
Çin'de yeni tip koronavirüs (2019nCoV) salgını tehlikesine ilk kez dikkati çeken Doktor Li Wenliang, salgın sebebiyle öldü.

CNN International'ın yerel medyaya dayandırdığı haberine göre, ilk kez 2019 Aralık'ta yerel bir deniz ürünleri pazarında SARS benzeri bir virüsün ortaya çıktığını, tıp fakültesinden arkadaşlarının yer aldığı mesajlaşma grubunda duyuran Li, yeni tip koronavirüs taşıdığı teşhisiyle müşahede altında tutulduğu hastanede öldü.

Vuhan'da bir hastanede görev yapan Li, mesajlaşma grubundaki paylaşımında, yeni tip koronavirüsten etkilenen 7 hastanın karantinaya alındığını belirterek salgın tehlikesine dikkati çekmişti.

Vuhan polisi, söz konusu paylaşımın ardından Li hakkında "dedikodu yaymak" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Li, 12 Ocak'ta hastalardan birinden yeni tip koronavirüs kaptığı şüphesiyle müşahede altına alınmış, 1 Şubat'ta ise doktorun yeni tip koronavirüs taşıdığı açıklanmıştı.

Dünya Sağlık Örgütü'nden mesaj

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Li'nin ölümünün ardından Twitter'da paylaştığı mesajda, "Doktor Li Wenliang'ın ölümünden son derece üzgünüz. Hepimiz onun 2019nCoV konusundaki çalışmaları için minnettarız." ifadelerine yer verdi.

Yeni tip koronavirüs

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin'e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler'de bir kişi yeni tip koronavirüsten ölmüştü.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, 2019-nCoV salgını nedeniyle can kaybının 564'e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısının ise 28 bin 18'e yükseldiği bildirilmişti.

AA

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