Çin'de son 24 saatte 5 yeni koronavirüs vakasına rastlandı

Çin’de son 24 saatte 5 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde bazı okullar eğitime başladı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NHC) yapılan açıklamaya göre, Çin anakarasında son 24 saatte 1’i yurt dışı, 4’ü yurt içi kaynaklı olmak üzere 5 yeni vaka saptandı. Yurt içi vakaların tamamı ülkenin kuzeydoğusundaki Cilin eyaletinde tespit edilirken, yeni can kaybı olmadığı bildirildi. Ülkede yurt dışı kaynaklı vaka sayısı 1708’e ulaştı. Söz konusu vakalardan 2’si ağır olmak üzere 46’sının tedavisi sürüyor. Yurt içi kaynaklı vakaların toplamı ise 82 bin 965’e ulaştı. Bugüne kadar 4 bin 634 kişi ölürken, 78 bin 244 kişi iyileşti, 87 hastanın tedavisi sürüyor. AA

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