Çin'de "turuncu alarm'' sürüyor

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, ülkenin büyük bölümünde sıcaklık değerlerinin yüksek seyretmesi nedeniyle "turuncu alarmın" sürdürüleceğini bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, gündüz saatlerinde Çin'in güney bölgeleri ile İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin bazı bölümlerinde sıcaklığın 35 dereceyi geçeceği belirtildi. Cıciang ve Ciangşi eyaletleri ile Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin bazı bölümlerinde ise 40 dereceyi aşan sıcaklık değerleri ölçülebileceği kaydedildi. Meteoroloji yetkilileri, sıcak saatlerde açık hava etkinliklerine katılmama ve açık havada çalışanların sık mola vermesi uyarısında bulundu. "Turuncu" uyarı, Çin'in 4 dereceli sıcak hava uyarı sisteminde en yüksek ikinci seviyeyi temsil ediyor. Uyarılar, yüksekten düşüğe "kırmızı", "turuncu", "sarı" ve "mavi" şeklinde sıralanıyor. AA

Okunma Sayısı: 98

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.