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12 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Çin'deki karantina tedbirleri genişletildi

12 Ocak 2021, Salı 12:32
Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de artan vakalar nedeniyle Hebei eyaletinde uygulanan karantina tedbirleri ülkenin diğer bölgelerine genişletilirken, Hindistan'da günlük vaka sayısı 13 binin, Güney Kore'de 600'ün altına indi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan (NCH) yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 13’ü yurt dışı kaynaklı, 55 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, virüse bağlı can kaybı olmadı.

Yurt içi kaynaklı vakaların 40'ı Hebei, 1'i Heilongjiang eyaletlerinde, 1'i ise başkent Pekin'de tespit edildi.

Hebei eyaletinde Şıciacuang ve Şingtay kentlerinden sonra Pekin'in güneyindeki Guan kentinde de "7 günlük sokağa çıkma yasağı" ilan edildi.

Hebei eyaletinde şubatta yapılması planlanan yerel Ulusal Halk Kongresi ve Ulusal Halk Danışma Konferansı ileri tarihe ertelendi.

Son 9 günde 305 vakanın ve en az 181 asemptomatik vakanın tespit edildiği Hebei eyaletinin Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde, toplu testler uygulanmıştı. Eyalette okullar bir hafta önceden yarıyıl tatiline girerken, başkent Pekin ve Hebei arasında "seyahat kısıtlaması" getirilmişti.

Yetkililer, ay takvimine göre, Çin yeni yılının başlangıcı olan 12 Şubat öncesinde yeni baş gösteren salgını kontrol altına almaya çalışıyor.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 87 bin 591 vaka tespit edildi, 4 bin 634 kişi öldü, 82 bin 260 kişi ise iyileşti.

Hindistan

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 12 bin 584 yeni vakaya rastlandı, toplam vaka sayısı 10 milyon 479 bin 913'e çıktı, virüs bulaşan 10 milyon 111 bin 294 kişi sağlığına kavuştu.

Son 24 saatte 167 kişinin daha ölmesiyle ölenlerin sayısı 151 bin 364’e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, Hindistan "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2. ve virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 537 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 69 bin 651’e çıktı.

Ülkede son 24 saatte 25 kişi öldü, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 1165'e ulaştı. Bugüne dek virüs bulaşan 53 bin 569 kişi de sağlığına kavuştu.

AA

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