Çin’den ABD’nin Hong Kong yaptırımına cevap

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin aralarında Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam dahil 11 kişiye yönelik yaptırım kararını kınadıklarını ve 11 ABD’li yetkiliye yaptırım uygulamaya karar verdiklerini ifade etti.

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD’nin Hong Konglu yetkililere yaptırım kararıyla açıkça Hong Kong’a karıştığını ve Çin’in iç işlerine ciddi şekilde müdahale ettiğini söyledi.

"ABD ilgili kararıyla uluslararası hukuku ve uluslararası temel normlarını ciddi şekilde ihlal ediyor. Çin tarafı, bu duruma kesinlikle karşı çıkıyor ve (bu kararı) güçlü şekilde kınıyor." ifadesini kullanan Sözcü Cao, Çin’in de Hong Kong ile alakalı meselelerde kötü şekilde davranan ABD’li yetkililere yaptırım uygulamaya karar verdiğini kaydetti.

Cao, yaptırım uygulanacak kişilerin ABD’li senatörlerden Marco Rubio, Ted Cruz ve İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth başta olmak üzere 11 kişi olduğunu belirtirken, yaptırım kararının kapsamı hakkında bilgi vermedi.