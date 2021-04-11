Çin’den aşı itirafı

Çin Hastalık Kontrol Merkezleri’nin direktörü Gao Fu, “Aşılarımızın etkisi düşük, karıştırmayı düşünüyoruz” itirafında bulundu.

Çin devletinin Hastalık Kontrol Merkezleri’nin direktörü Gao Fu, Çin’de geliştirilen Covid-19 aşılarının etkisinin düşük olduğunu belirterek, Pekin yönetiminin etkinliği arttırmak için teknik açıdan farklı aşıları birbirine karıştırmayı resmî olarak gözden geçirdiğini açıkladı. Duvar’ın haberine göre Gao, ikinci bir seçenek olarak aşıların dozları arasındaki süreyi değiştirmeyi de düşündüklerini de söyledi.

DOZ DEĞİŞİMİ VEYA ‘KOKTEYL’

Çengdu şehrinde bir basın toplantısı düzenleyen Gao, “Mevcut aşıların etkinliğinin yüksek olmamasına dair sorunu çözmek için iki yöntemi gözden değerlendiriyoruz” dedi. Çinli yetkili, seçeneklerden birinin doz değişimi, iki doz arasındaki sürenin değiştirilmesi veya doz sayısının arttırılması olduğunu söyledi. Gao, aşıların etkisini arttırmak için ikinci bir seçenek olarak farklı teknik özelliklerdeki aşıları karıştırmayı düşündüklerini de açıkladı. Çin Hastalık Kontrol Merkezleri’nin Direktörü, “Bağışıklık kazandırma süreci için farklı aşıları birlikte kullanıp kullanmamız gerektiğini resmen gözden geçiriyoruz” diye konuştu.

Geçmişte mRNA aşılarının güvenliğini sorgulamış olan Gao’nun bu kez bu aşıları övmesi de dikkat çekti. Gao, “Herkes mRNA aşılarının insanlığa sağlayacağı faydaları gözden geçirmeli. Bunları yakından takip etmeliyiz ve elimizde hazırda birkaç tip aşı var diye bunları gözardı etmemeliyiz” ifadelerini kullandı.