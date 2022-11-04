Çin’den rüzgara büyük yatırım

Son yıllarda “sürdürülebilir enerji” alanında devasa yatırımlar yapan Çin, Norveç’in yıllık tüm enerji ihtiyacını karşılayabilecek sığada “dünyanın en büyük rüzgar türbini santralini” inşa etmeyi planlıyor.

Ülkenin güney doğu kıyısında yer alan Tayvan Boğazı açıklarına yapılacak “dev enerji çiftliğinin” yıllık üretim gücü 43.3 cigavat (GW) olacak. Çin’in Guangdong eyaletinde bir kıyı şehri olan Chaozhou’un 75 kilometre açığında inşa edilecek enerji çiftliği yaklaşık 10 kilometre uzunlukta olacak ve içerisinde özel üretim binlerce dev türbin barındıracak. Tayvan Boğazı’nın rüzgarlı konumu dolayısıyla diğer enerji çiftliklerine nazaran çok daha uzun süre hizmet verebilecek şekilde tasarlanan tesis, günün 12 saati (yaklaşık yüzde 43 ila 49 oranında) elektrik üretecek. Tesisle ilgili çalışmaların 2025’ten önce başlaması planlanırken, ‘dünyanın en büyük rüzgar enerji santrali’ unvanını da geride bırakacak. Şu anda bu unvan Çin’in kuzeyinde yer alan yıllık 20 cigavat kapasiteli Jiuquan Rüzgar Enerjisi Santrali’ne ait. Bir cigavat, bir milyar vat demek ve bir cigavat güç üretmek için yaklaşık 3 milyon güneş paneline ihtiyaç var. Bir cigavatlık enerji 100 milyon LED lambayı aydınlatır ya da Avrupa’da 300 bin evin elektrik ihtiyacını karşılayabilir. Bir diğer değişle Çin’in bu yeni tesisi 4.3 milyar LED lambaya ya da 13 milyon eve yetecek kadar güç üretebilme sığasına sahip olacak.

(euronews.com)