Çin’den Uygur daveti

Malezya basınına konuşan Çin’in Kuala Lumpur Büyükelçisi Bai Tian, ISTAC heyetinin söz konusu ziyaretinin Nisan veya Mayıs’ta yapılabileceğini belirterek, “Malezya hükümetinin bu konuda âdil ve objektif bakış açısını koruyacağından eminim. Aynı zamanda Sincan meselesinin her iki ülkede Müslümanlar için olumlu sonuçlar doğurup ortak anlayışı artırmasını umuyorum.” ifadesini kullandı.

Dâvetin sadece ISTAC heyetini değil, bütün Malezyalıları kapsadığını vurgulayan Bai, ziyaretçi sayısının artması halinde Kuala Lumpur’dan Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin başşehri Urumçi’ye direk uçuşlar da başlatılabileceğini söyledi. AA

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