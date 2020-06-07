Çin'den ve Güney Kore'den son gelişmeler

Kovid-19 salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 6, Güney Kore'de 57 vaka görüldü.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 5’i yurt dışı kaynaklı 6 yeni yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Şaanşi eyaletinde 2, Fucien, Guangdong ve Haynan eyaletlerinde birer vaka saptanırken, bir vaka da Tiencin’de görüldü. Toplam vaka sayısının 83 bin 36’ya çıktığı ülkede, yeni can kaybı bildirilmedi. Çin’de bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 4 bin 634 kişi öldü. Güney Kore’de 57 yeni vaka Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede 57 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Başkent Seul’de 27, Incheon’da 6, Daegu ve Ulsan kentlerinde birer vaka görülürken, Gyeonggi, eyaletinde 19, Chung-buk eyaletinde ise bir vaka saptandı. Kalan 2 vakanın sınır geçişlerinde saptandığı aktarılan ülkede, yeni can kaybı bildirilmedi. Toplam Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 776’ya çıktığı Güney Kore’de bugüne kadar 273 kişi öldü. Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 6 milyon 982 bin 965’e ulaştı, virüs nedeniyle 402 bin 273 kişi öldü. AA

Okunma Sayısı: 357

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.