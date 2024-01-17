Çin’in nüfusu 2 milyon düştü

Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerine göre, 2022’de 1 milyar 411 milyon olan Çin ana karası nüfusu, 2023’te 1 milyar 409 milyona geriledi.

Çin nüfusu, 2022’de 1960’ların başında kuraklık ve kıtlık yıllarından bu yana ilk kez azalmıştı. 2022 yılı, Çin’de nüfusun uzun vadeli azalma eğiliminin başladığı yıl olmuştu. Çin’de 2023’te 9,02 milyon bebek dünyaya gelirken, doğum sayısı 9,56 milyon bebeğin dünyaya geldiği 2022’ye göre yüzde 5,6 azaldı. Ölüm oranında geçen yıla kıyasla hızlı artış dikkati çekti. Çin hükümeti, 2022’nin sonunda Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasının ardından virüsle bağlantıların can kayıplarının sayısını açıklamayı bırakmıştı. Çin nüfusunun azalma eğilime girmesiyle Hindistan’ın, “dünyanın en büyük nüfusa sahip ülkesi” olarak Çin’i geride bıraktığı tahmin ediliyor. AA

Okunma Sayısı: 133

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.